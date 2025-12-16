La UE está preocupada por los aranceles chinos a la importación de carne de cerdo

BRUSELAS, 16 dic (Reuters) - La Comisión Europea expresó el martes su preocupación por los aranceles recientemente anunciados por China sobre las importaciones de carne de cerdo de la UE, añadiendo que la investigación china se basaba en "alegaciones cuestionables y pruebas insuficientes".

"La Comisión está examinando los derechos definitivos provisionales anunciados y está evaluando cuidadosamente toda la información disponible en relación con el cumplimiento de las normas de la OMC", dijo también la Comisión en un comunicado.

China impondrá aranceles de entre el 4,9% y el 19,8% a las importaciones de carne de cerdo del bloque durante un periodo de cinco años a partir del miércoles, por debajo del 15,6%-62,4% impuesto en una decisión preliminar en septiembre. (Reporte de Phil Blenkinsop, Escrito por Charlotte Van Campenhout, Editado en Español por Ricardo Figueroa)