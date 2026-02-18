La UE estudia apoyar al nuevo comité administrativo de Gaza: documento
BRUSELAS, 18 feb (Reuters) -
La Unión Europea está estudiando la posibilidad de apoyar a un nuevo comité creado para asumir la administración civil de Gaza, según un documento elaborado por el brazo diplomático del bloque visto por Reuters.
"La UE está colaborando con las estructuras de gobernanza transitoria recientemente establecidas para Gaza", escribió el Servicio Europeo de Acción Exterior en un documento distribuido a los estados miembros el martes.
"La UE también está estudiando la posibilidad de prestar apoyo al Comité Nacional para la Administración de Gaza", añadió.
Los ministros de Asuntos Exteriores europeos debatirán la situación en Gaza durante una reunión que se celebrará en Bruselas el 23 de febrero. (Reporte de Lili Bayer, edición en Español de Manuel Farías)