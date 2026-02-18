La UE estudia apoyar al nuevo comité administrativo de Gaza: documento

BRUSELAS, 18 feb (Reuters) -

La Unión Europea ‌está estudiando ‌la ⁠posibilidad de apoyar a un nuevo ​comité ⁠creado para ⁠asumir la administración ​civil de Gaza, según un ‌documento elaborado por ​el ​brazo diplomático del bloque visto por Reuters.

"La UE está colaborando con las estructuras de ​gobernanza transitoria recientemente establecidas para ⁠Gaza", escribió el Servicio Europeo de ‌Acción Exterior en un documento distribuido a los estados miembros el martes.

"La UE también está estudiando la ‌posibilidad de prestar apoyo al Comité ⁠Nacional para la ‌Administración de Gaza", añadió.

Los ⁠ministros de ⁠Asuntos Exteriores europeos debatirán la situación en Gaza durante una reunión que se ‌celebrará ​en Bruselas el 23 de febrero. (Reporte de Lili Bayer, edición en ‌Español de Manuel Farías)