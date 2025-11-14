La UE estudia entrenar a 3.000 policías palestinos de Gaza

Por Lili Bayer

BRUSELAS, 14 nov (Reuters) - Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debatirán la próxima semana una propuesta para que el bloque tome la iniciativa en la formación de 3.000 policías palestinos con el objetivo de desplegarlos posteriormente en Gaza, según un documento al que tuvo acceso Reuters el viernes.

En un documento elaborado por el brazo diplomático del bloque antes de la reunión de ministros del 20 de noviembre, los funcionarios esbozaron opciones para contribuir a la implementación de un plan de 20 puntos para Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Israel y el grupo palestino Hamás acordaron en octubre la primera fase del plan, pero la aplicación de otras partes del acuerdo sigue siendo muy incierta.

En el documento, el Servicio Europeo de Acción Exterior esbozó propuestas para ampliar las dos misiones civiles del bloque en la región, que se centran en la asistencia fronteriza y el apoyo a las reformas policiales y judiciales de la Autoridad Palestina (AP).

La misión de apoyo policial de la UE podría "asumir el liderazgo en la formación de la fuerza policial palestina en Gaza, proporcionando formación directa y apoyo a unos 3.000 policías palestinos (en nómina de la AP) de Gaza, con vistas a formar a la totalidad de los 13.000 policías palestinos", señala el documento.

El documento también plantea la idea de ampliar la misión civil de vigilancia fronteriza de la UE en Ráfah a otros pasos fronterizos.

Pero las perspectivas de que la UE siga adelante con estas iniciativas no están claras. Rusia propuso el jueves su propio borrador de resolución de la ONU sobre Gaza en un desafío a un esfuerzo de Estados Unidos por aprobar su propio texto que respaldaría el plan de Trump. (Reporte de Lili Bayer y John Irish. Editado en español por Javier Leira)