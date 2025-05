La UE estudia imponer una tasa de dos euros a los paquetes de las compras en línea

BRUSELAS, 21 mayo (Reuters) - La Comisión Europea está dispuesta a proponer una tasa de tramitación de 2 euros (US$2,27) para los paquetes de pedidos realizados por internet que entren en la Unión Europea, como parte de las reformas de su sistema aduanero para gestionar los miles de millones de paquetes que llegan. En febrero, la Comisión propuso suprimir la exención de derechos para los envíos de escaso valor que no superen los 150 euros y dijo que estudiaría la posibilidad de una tasa de tramitación para el comercio electrónico. La propuesta deberá ser aprobada por los países de la UE, que aún no la han debatido, y el Parlamento Europeo. Según el Ejecutivo de la UE, la tasa cubriría el trabajo necesario para garantizar que el enorme número de paquetes cumple la normativa de la UE, por ejemplo en materia de seguridad de los juguetes, y correría a cargo del minorista en línea, y no de los clientes en el punto de entrega. Las autoridades aduaneras de la UE tramitaron unos 4600 millones de paquetes de poco valor comprados en internet, es decir, 12 millones de paquetes al día, el 91% de los cuales procedían de China, incluidos minoristas como Shein y Temu. El número de envíos duplicó el de 2023. La Comisión ha presentado una propuesta de tasa de tramitación de 2 euros por paquete entregado directamente al cliente o una tasa menor de 50 céntimos para los paquetes procedentes de un almacén dentro de la UE. "Con 4600 millones de paquetes, no se pueden tener controles adecuados y su introducción cuesta mucho dinero, por lo que es justo pedir a Alibaba, Temu o Shein que paguen la parte del coste que les corresponde", dijo el miércoles a la prensa Bernd Lange, presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo. (US$1 = 0,8826 euros) (Información de Philip Blenkinsop; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)