La UE estudia restringir las exportaciones de chatarra de aluminio

BRUSELAS, 18 nov (Reuters) - La Comisión Europea planea imponer restricciones a las exportaciones de chatarra de aluminio de la Unión Europea para evitar que salga del bloque y pueda dejar a la industria de la UE escasa, dijo el martes el jefe de comercio de la UE, Maros Sefcovic.

Las exportaciones de chatarra de aluminio de la UE alcanzaron la cifra récord de 1,26 millones de toneladas métricas en 2024, según el grupo industrial European Aluminium, alrededor de un 50% más que hace cinco años, y la mayor parte se dirigía a Asia. Los aranceles estadounidenses han empeorado la situación. (Información de Philip Blenkinsop; edición de Charlotte van Campenhout; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)