La UE examina "atentamente" dictamen judicial que anula política arancelaria de Trump

La Unión Europea afirmó este viernes que examina "atentamente" el dictamen de la Corte Suprema estadounidense que considera ilegales los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump sobre casi todos los productos importados a Estados Unidos.

"Tomamos nota de la decisión y la estamos analizando atentamente", declaró a AFP Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea.

Añadió que espera "aclaraciones" del gobierno estadounidense "sobre las medidas que prevé tomar en respuesta a esta decisión".

"Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de las relaciones comerciales. Por eso seguimos abogando por aranceles bajos y trabajando para que se reduzcan", añadió.

La Comisión Europea no especifica las consecuencias que este fallo judicial podrían tener sobre el acuerdo comercial concluido hace meses con Washington.

Este acuerdo ha permitido limitar al 15% los aranceles aplicados por Estados Unidos sobre la mayoría de los productos europeos.

La decisión de la Corte Suprema podría frenar la implementación de este acuerdo.

El eurodiputado socialdemócrata alemán Bernd Lange anunció en un comunicado que el próximo lunes habrá "una reunión extraordinaria del equipo negociador y del servicio jurídico del Parlamento Europeo, para debatir los pasos a seguir y las implicaciones para el calendario previsto".

"Como gran parte de los aranceles recíprocos se basan en un marco jurídico ahora cuestionado, ni el gobierno estadounidense ni la Unión Europea pueden simplemente reanudar sus actividades como si nada hubiera pasado", subrayó.

El fallo judicial también suscita interrogantes en Londres.

"Trabajaremos con la administración estadounidense para entender cómo esta decisión afectará a los derechos de aduana para el Reino Unido y el resto del mundo", indicó un portavoz del gobierno británico en un comunicado.

"El Reino Unido se beneficia de los aranceles recíprocos más bajos del mundo y, sea cual sea el escenario, esperamos que nuestra posición comercial privilegiada con Estados Unidos se mantenga", añadió.

Un acuerdo con Washington limita los aranceles de la mayoría de los productos británicos al 10%.