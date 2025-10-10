La UE examina si Apple, Snapchat y YouTube garantizan protección de menores

La Unión Europea exigió este viernes a los gigantes tecnológicos Apple, Google, Snapchat y YouTube que expliquen qué medidas están tomando para proteger a los menores en internet.

La Comisión Europea quiere garantizar que las tiendas de aplicaciones de Apple y Google (App Store et Google Play), la red social Snapchat, así como YouTube (filial de Google), cumplan las obligaciones del reglamento sobre los contenidos digitales, el DSA (Digital Services Act).

El DSA "prevé claramente que cuando los niños utilizan servicios en línea, deben aplicarse altos niveles de protección de la vida privada y de seguridad, y no siempre ocurre", lamentó la comisaria europea encargada de lo Digital, Henna Virkkunen, antes de una reunión de los ministros europeos de las telecomunicaciones en Dinamarca.

"Por eso la Comisión decidió ser más estricta en la aplicación de la ley, y hemos enviado peticiones de información a cuatro plataformas", agregó la responsable.

La Comisión, brazo ejecutivo de la UE, se preocupa por la posibilidad de que los menores puedan bajar contenidos potencialmente nocivos o ilegales en la App Store de Apple o Google Play, como aplicaciones de apuestas o de creación de contenidos sexuales.

Respecto a Snapchat, la Comisión pidió a esa red informar cómo garantiza la edad de los usuarios y las medidas que toma para impedir a los niños usarla para comprar cigarros electrónicos o inclusive drogas.

La plataforma de video de Google, YouTube, tendrá también que explicar cómo comprueba la edad de sus usuarios y cuáles son las recomendaciones de contenidos. También fue amonestada en varias ocasiones por contenidos no apropiados propuestos a los niños.

raz-fpo/adc/jco/eg/meb