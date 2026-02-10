La UE exige concesiones a Rusia para una paz duradera en Ucrania

BRUSELAS (AP) — La Unión Europea está elaborando una lista de concesiones que cree que Rusia debe hacer para asegurar cualquier paz a largo plazo en Ucrania, dijo el martes la jefa de diplomacia del bloque, mientras las conversaciones dirigidas por Estados Unidos para poner fin a cuatro años de guerra muestran pocos signos de progreso.

Las fuerzas rusas utilizaron municiones de racimo en un ataque a un mercado en Ucrania, matando a siete personas, mientras que enviados de Moscú y Kiev se reunieron en Abu Dabi la semana pasada para otra ronda de conversaciones mediadas por Washington. No se logró ningún avance, aunque se acordó un nuevo intercambio de prisioneros.

Después de decir en 2024 que podría terminar la guerra en un día, luego en 100 días, el presidente estadounidense Donald Trump ahora ha dado a Ucrania y Rusia hasta junio para llegar a un acuerdo.

La UE está convencida de que Rusia no está negociando seriamente y duda de que los intereses europeos y ucranianos estén siendo representados por la administración Trump, por lo que se ha comenzado a trabajar en "un plan de paz sostenible" que podría forzar la mano de Moscú.

“Hemos visto un aumento en los bombardeos por parte de los rusos durante estas conversaciones”, afirmó la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, incluyendo el ataque a la red eléctrica de Ucrania durante lo que ha sido el invierno más frío de la guerra.

Kallas expresó que el bloque de 27 naciones está “muy agradecido” por los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos hasta ahora, pero “para tener una paz sostenible, todos en la mesa, incluidos los rusos y los estadounidenses, deben entender que necesitan que los europeos estén de acuerdo”.

“También tenemos condiciones”, dijo Kallas a los periodistas en Bruselas. “Y deberíamos poner las condiciones no a los ucranianos que ya han sido presionados mucho, sino a los rusos”.

Kallas señaló que estas condiciones podrían incluir demandas para que Rusia devuelva posiblemente a miles de niños ucranianos secuestrados y límites al tamaño de las fuerzas armadas rusas una vez que la guerra haya terminado. Rusia insiste en un límite para las fuerzas de Ucrania.

“El ejército ucraniano no es el problema. Es el ejército ruso. Es el gasto militar ruso. Si gastan tanto en el ejército, tendrán que usarlo de nuevo”, manifestó Kallas.

Es probable que una lista preliminar de condiciones se comparta entre los países miembros de la UE en los próximos días para una posible discusión cuando los ministros de exteriores del bloque se reúnan el 23 de febrero.

Kallas dijo que Ucrania depende de Estados Unidos para obtener apoyo y que esta dependencia la ha obligado a hacer casi todas las concesiones.

“Presionar a la parte más débil siempre puede obtener resultados más rápido, pero es solo una declaración de que tenemos paz. No es una paz sostenible. No va a ser una garantía para Ucrania ni para nadie más de que Rusia no va a atacar de nuevo”.

Ella dijo que los europeos no quieren iniciar una vía separada de conversaciones de paz, que Rusia en cualquier caso probablemente descartaría, pero afirmó que es importante “cambiar la narrativa”.

“Todos quieren que esta guerra termine, excepto los rusos”, señaló. “Podemos empujarlos al lugar donde realmente quieran terminar esta guerra. Aún no están allí. Desafortunadamente, no es una solución fácil”.

Kallas citó estimaciones recientes de inteligencia que indican que el presidente Vladímir Putin está teniendo dificultades para encontrar reclutas para continuar su esfuerzo bélico e insistió en que las sanciones de la UE están dañando la economía de Rusia, ya que la inflación allí es alta.

La UE también está trabajando en una prohibición para detener las reparaciones y otros servicios a los barcos que transportan petróleo ruso. Kallas espera sumar a las naciones del Grupo de los Siete en las conversaciones en la Conferencia de Seguridad de Múnich durante el fin de semana.

