La UE exigirá más responsabilidades a WhatsApp en la lucha contra los contenidos nocivos

BRUSELAS, 26 ene (Reuters) - La Comisión Europea comunicó el lunes que había designado formalmente a WhatsApp, de Meta Platforms, como plataforma en línea de muy gran tamaño con arreglo a la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la UE, lo que la hace más responsable de la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos

La Comisión dijo a principios de este mes que estaba considerando tal medida, ya que WhatsApp tenía 51,7 millones de usuarios activos mensuales promedio de sus canales en la UE en los primeros seis meses de 2025, por encima del umbral de 45 millones de usuarios establecido en la DSA

La DSA exige a estas grandes plataformas que hagan más para hacer frente a los contenidos ilegales y nocivos. Facebook e Instagram de Meta, YouTube de Google, TikTok, Temu y Linkedin de Microsoft son algunas de las empresas etiquetadas como plataformas en línea muy grandes en virtud de la DSA sujetas a este requisito

"Tras la designación, Meta, el proveedor de WhatsApp, tiene cuatro meses, es decir, hasta mediados de mayo de 2026, para garantizar que WhatsApp cumple con las obligaciones adicionales de la DSA para las plataformas en línea de muy gran tamaño", dijo la Comisión en un comunicado. (Información de Yun Chee Foo; escrito por Louise Rasmussen; edición de Bart Meijer; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)