La UE felicita a Seguro por su elección en Portugal

"Los ciudadanos portugueses se expresaron y, frente a la devastación causada por las tormentas, demostraron una notable resiliencia democrática. La voz de Portugal a favor de nuestros valores europeos compartidos sigue siendo fuerte", escribió en la red social X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Le deseo a Seguro todo el éxito. Hoy el pueblo portugués demostró su compromiso con la democracia, reafirmando a Portugal como pilar del humanismo europeo", destacó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, al celebrar la victoria de su compatriota, con quien también comparte la pertenencia política.

Un aplauso también llegó de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien se dirigió al nuevo jefe de Estado en portugués e inglés.

"Sé que Europa puede contar con tu experiencia y tu compromiso por nuestro proyecto común, especialmente como ex eurodiputado, así como Portugal puede seguir contando con Europa", enfatizó la maltesa Metsola. (ANSA).