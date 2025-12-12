La UE fijará una tasa de 3 euros a los paquetes baratos comprados en línea a partir de julio de 2026

BRUSELAS, 12 dic (Reuters) - Los ministros de Finanzas de la Unión Europea acordaron el viernes establecer un derecho de aduana de 3 euros (US$3,52) sobre los paquetes de bajo valor que lleguen al bloque, como parte de su intento de reprimir las importaciones chinas de comercio electrónico baratas, como las de los minoristas en línea Shein y Temu.

La tasa se aplicará a partir del 1 de julio de 2026, según el ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, y estará en vigor hasta que se encuentre una solución permanente para eliminar la exención de derechos "de minimis" para las compras en línea inferiores a 150 euros.

