La UE flexibilizará las normas sobre IA y privacidad

Por Supantha Mukherjee y Foo Yun Chee

ESTOCOLMO/BRUSELAS, 19 nov (Reuters) -

Europa está dispuesta a racionalizar sus leyes de inteligencia artificial y privacidad el miércoles para simplificar las normas más estrictas de la UE que, según los críticos, apaciguará a las grandes tecnológicas y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los planes de la Comisión Europea incluyen permitir a las empresas tecnológicas utilizar datos personales para entrenar modelos de IA basados en el interés legítimo sin pedir consentimiento y retrasar un año las normas para los sistemas de IA de alto riesgo, según muestra un borrador al que tuvo acceso Reuters.

La antimonopolio de la UE, Henna Virkkunen, tiene previsto presentar un "mnibus digital" para reducir la burocracia y el solapamiento de leyes como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de Inteligencia Artificial, la Directiva sobre privacidad electrónica y de Datos.

En la última década, la Unión Europea ha introducido ambiciosas leyes digitales, desde el RGPD hasta de IA, que, según los grupos empresariales, obstaculizan la innovación y dejan a las empresas europeas en desventaja. Empresas como Alphabet, propietaria de Google, Meta, propietaria de Facebook, Siemens y SAP han pedido que se revisen las normas sobre IA para facilitar las cosas a las empresas.

Mientras tanto, el Gobierno de Trump ha criticado regularmente las regulaciones de la UE y ha dicho que a las empresas estadounidenses, acusaciones que la Comisión había rechazado.

Los grupos de presión tecnológicos también habían instado a la UE a pausar la aplicación de IA, que entró en vigor el año pasado con varias disposiciones que se están introduciendo gradualmente.

"La Comisión tiene que demostrar que se toma en serio la simplificación de las normas y el fomento de la innovación, salvaguardando al mismo tiempo el patrimonio jurídico europeo y la legislación histórica", dijo a Reuters Dessislava Savova, socia del bufete de abogados Clifford Chance. "No esperamos una revolución regulatoria, pero sí cambios significativos y prácticos."

NORMAS MÁS SENCILLAS Y PREDECIBLES

Los cambios en de IA incluyen eximir a las empresas de registrar sus sistemas de IA en una base de datos de la UE para sistemas de alto riesgo si estos solo se utilizan para tareas limitadas o de procedimiento.

"La Comisión parece aspirar a unas normas más sencillas y predecibles que reduzcan las fricciones para los innovadores y mantengan intactas las salvaguardias básicas de la UE", dijo a Reuters Ahmed Baladi, socio del bufete de abogados Gibson Dunn.

Las propuestas deberán ser aprobadas por los países de la UE y por los diputados del Parlamento Europeo favorables a la privacidad antes de que puedan aplicarse.

El legislador Brando Benifei, que dirigió las negociaciones sobre las normas de IA, dijo el martes que el Parlamento Europeo debe seguir defendiendo los derechos digitales de los ciudadanos europeos.

(Información de Supantha Mukherjee en Estocolmo y Foo Yun Chee en Bruselas; edición de Alexander Smith; edición en español de Paula Villalba)