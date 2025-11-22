La UE hubiese preferido "más ambición" en la COP30 pero apoyará el proyecto de acuerdo final

La Unión Europea hubiese preferido que la COP30 terminase con "más ambición" pero apoyará el proyecto de acuerdo final, indicó este sábado el comisario europeo para el Clima, Wopke Hoekstra.

"Nos hubiese gustado que hubiera mucho más, más ambición sobre todo", dijo el comisario tras una noche de negociaciones en la conferencia de la ONU en Belém para cerrar un acuerdo sobre el clima. "Pero vamos a apoyar" lo que está sobre la mesa, agregó.

Francia estimó que se trata de un texto "plano" al que no se opondrá, según su ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut.

La presidencia brasileña de la COP30 presentó un último proyecto de acuerdo a los casi 200 países reunidos desde hace casi dos semanas en la ciudad amazónica de Belém.

El texto todavía debe ser aprobado por consenso durante una sesión de clausura el sábado.

bur-ico/app/gv