La UE importa 3,28 millones de toneladas de soja 2025/26 al 5 de octubre
- 1 minuto de lectura'
7 oct (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo que va de la campaña 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron los 3,28 millones de toneladas métricas al 5 de octubre, frente a los 3,41 millones de toneladas del año anterior, según datos publicados el martes por la Comisión Europea.
Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo sumaron 1,03 millones de toneladas, frente a 1,46 millones un año antes, mientras que las de harina de soja alcanzaron 4,77 millones de toneladas, frente a 4,80 millones un año antes.
Las importaciones comunitarias de aceite de palma se situaron en 0,69 millones de toneladas, frente a los 0,94 millones del año anterior. (Reporte de Jerome Terroy y Mathias de Rozario, Editado en Español por Ricardo Figueroa)
