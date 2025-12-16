La UE importa 5,6 millones de toneladas de soja 2025/26 al 14 de diciembre

16 dic (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo que va de la campaña 2025/26, que comenzó el pasado mes de julio, alcanzaron los 5,6 millones de toneladas métricas hasta el 14 de diciembre, frente a los 6,5 millones de toneladas de un año antes, mostraron el martes los datos publicados por la Comisión Europea.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo ascendieron a 1,7 millones de toneladas, frente a los 2,8 millones de un año antes.

Sin embargo, la Comisión señaló que los datos de importación de Polonia faltan desde octubre de 2025. (Reporte de Jakob Van Calster y Alban Kacher, editing by Gus Trompiz)