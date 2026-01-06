La UE importa 6,46 millones de toneladas de soja en 2025/26

6 de enero (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo que va de la campaña 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron 6,46 millones de toneladas métricas, frente a los 7,34 millones de toneladas un año antes, mostraron datos publicados el martes por la Comisión Europea.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo ascendieron a 1,85 millones de toneladas, frente a los 3,23 millones un año antes. Las importaciones comunitarias de aceite de palma fueron de 1,54 millones de toneladas, frente a 1,66 millones un año antes.

Sin embargo, la Comisión señaló que los datos del informe estaban incompletos por problemas técnicos. En lugar de llegar hasta el domingo, como es habitual, las cifras de las importaciones llegaron hasta el miércoles 31 de diciembre, señaló.

Además, los datos de importación de Polonia faltan desde octubre. (Reporte de Hugo Lhomedet y Clement Martinot, Editado en Español por Ricardo Figueroa)