La UE importa 6,7 millones de toneladas de soja 2025/26 al 15 de enero

20 ene (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo que va de la campaña 2025/26, que comenzó el pasado mes de julio, alcanzaron los 6,7 millones de toneladas métricas al 15 de enero, frente a los 8,0 millones de toneladas de un año antes, mostraron el martes los datos publicados por la Comisión Europea.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo ascendieron a 2,1 millones de toneladas, frente a los 3,5 millones de un año antes.

Un problema técnico con la fuente de datos subyacente ha limitado la disponibilidad de los datos del informe hasta el 15 de enero, añadió. (Reporte de Jerome Terroy y Gianluca Lo Nostro, Editado en Español por Ricardo Figueroa)