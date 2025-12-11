La UE inicia los trámites para congelar los activos rusos a largo plazo antes del viernes

BRUSELAS, 11 dic (Reuters) - Los gobiernos de la Unión Europea iniciaron el jueves un proceso para congelar a largo plazo los activos de los bancos centrales rusos inmovilizados en Europa, con el fin de evitar las votaciones semestrales sobre la prórroga de la medida y allanar el camino para destinar el dinero a Ucrania.

La decisión de poner en marcha el proceso, que debe contar con el acuerdo de una mayoría cualificada de gobiernos de la UE, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, que permite a los ejecutivos adoptar medidas especiales si consideran necesario proteger la estabilidad económica comunitaria en circunstancias especiales, en virtud del artículo 122 del Tratado de la UE.

"La presidencia danesa puede informar de que el COREPER (embajadores de los gobiernos de la UE en Bruselas) ha acordado una versión revisada del Art. 122 y ha aprobado la puesta en marcha de un procedimiento escrito para una decisión formal del Consejo mañana hacia las 17.00 horas", declaró la presidencia danesa de la UE en un comunicado.

