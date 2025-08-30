La UE insta a Estados Unidos a "reconsiderar" su decisión de denegar visas a palestinos para cumbre en la ONU

La Unión Europea (UE) instó el sábado a Estados Unidos a "reconsiderar" su decisión de denegar visas a los miembros de la Autoridad Palestina que iban a asistir en septiembre a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

"Instamos a que se reconsidere esta decisión, teniendo en cuenta el derecho internacional", declaró la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en Copenhague tras una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los miembros del bloque.

Washington hizo este anuncio el viernes por la noche, a pocas semanas de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, en la que Francia lidera una iniciativa para reconocer un Estado palestino.

