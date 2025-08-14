La UE insta a Israel a abandonar su plan de construir nuevos asentamientos en Cisjordania

La jefa de la diplomacia de la UE instó el jueves a Israel a "desistir" de su plan, anunciado por el ministro de Finanzas, de construir miles de viviendas en una zona particularmente controvertida de la Cisjordania ocupada.

"La decisión de las autoridades israelíes de avanzar en el plan de asentamiento E1 socava aún más la solución de dos estados y constituye una violación del derecho internacional", dijo Kaja Kallas en un comunicado.

"La UE insta a Israel a desistir de llevar adelante esta decisión, considerando sus implicaciones de gran alcance", añadió.

Un ministro israelí de extrema derecha pidió el jueves acelerar un proyecto clave para la construcción de 3400 viviendas en Cisjordania y anexar este territorio palestino ocupado por Israel, en respuesta a los anuncios de varios países de reconocer un Estado palestino.

La ONU también había llamado a Israel a no implementar este proyecto, llamado E1, que según sus detractores dividiría Cisjordania en dos y evitaría definitivamente la creación de un eventual Estado palestino.

"Aquellos que hoy quieren reconocer un Estado palestino obtendrán una respuesta de nuestra parte sobre el terreno.(...) Con hechos concretos: casas, barrios, carreteras y familias judías que construyen sus vidas", declaró el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich.

"En este día importante, llamo al primer ministro Benjamin Netanyahu a aplicar la soberanía israelí en Judea y Samaria, a abandonar definitivamente la idea de una partición del país y a garantizar que, para septiembre, los hipócritas líderes europeos ya no tengan nada que reconocer", dijo.

El ministro Smotrich se refería al nombre bíblico de Cisjordania utilizado por los israelíes.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Unos tres millones de palestinos viven allí, junto a unos 500.000 israelíes instalados en colonias, consideradas ilegales según el derecho internacional.

"Si reconocen un Estado palestino en septiembre, nuestra respuesta será la aplicación de la soberanía israelí sobre todas las partes de Judea y Samaria", advirtió.

El ministro habló durante un evento organizado en la colonia de Maalé Adumim, para revisar el avance del proyecto E1.

La Autoridad Palestina con sede en Ramala, en Cisjordania, "condenó firmemente" este proyecto e "hizo un llamado a una intervención internacional y sanciones para detener su implementación".

"La construcción en la zona E1 es una continuación de los planes de ocupación destinados a aniquilar cualquier posibilidad de establecer el Estado palestino", afirmó.

La oenegé israelí contra la colonización, Paz Ahora, denunció un "plan fatal para el futuro de Israel y para cualquier posibilidad de una solución de dos Estados" al conflicto israelí-palestino.