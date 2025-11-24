La UE instará a EE. UU. a aplicar en mayor medida el acuerdo comercial de julio

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 24 nov (Reuters) - Los ministros de la Unión Europea instarán el lunes a los altos responsables de comercio de Estados Unidos a que apliquen en mayor medida el acuerdo comercial de julio entre la UE y EE. UU., por ejemplo reduciendo los aranceles estadounidenses sobre el acero de la UE y eliminándolos para productos de la UE como el vino y las bebidas espirituosas.

El secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, y el representante de Comercio de EE. UU., Jamieson Greer, se reunirán con los ministros de la UE responsables de comercio en sus primeros viajes a Bruselas desde que asumieron sus cargos.

Los ministros de la UE tienen previsto debatir cuestiones comerciales urgentes, como las restricciones a las exportaciones chinas de tierras raras y chips, y recibir a Lutnick y Greer durante 90 minutos en un almuerzo.

En virtud del acuerdo de finales de julio, EE. UU. fijó aranceles del 15% sobre la mayoría de los productos de la UE, mientras que la Unión Europea acordó eliminar muchos de sus aranceles sobre las importaciones estadounidenses.

Es posible que esto no ocurra hasta marzo o abril, dado que requiere la aprobación del Parlamento Europeo y de los Gobiernos de la UE, lo que, según los diplomáticos de la UE, ha exasperado a Washington.

Sin embargo, aunque insiste en que el proceso está en marcha, los Veintisiete también señalan los puntos acordados en los que quieren ver avances, entre ellos el acero y el aluminio.

Estados Unidos aplica un arancel del 50% a estos metales y, desde mediados de agosto, al contenido metálico de 407 productos "derivados", como motocicletas y frigoríficos. Es posible que el mes próximo se añadan más derivados.

Los diplomáticos de la UE afirman que estas medidas, junto con la perspectiva de nuevos aranceles sobre camiones, minerales críticos, aviones y turbinas eólicas, amenazan con vaciar de contenido el acuerdo de julio.

"Estamos en un momento delicado", dijo un diplomático de la UE. "EE. UU. busca motivos para criticar a la UE mientras nosotros intentamos que trabajen sobre el acero y otros asuntos pendientes".

El bloque quiere además una gama más amplia de sus productos sujetos solo a los bajos aranceles anteriores a Trump. Estos podrían incluir vino y licores, aceitunas y pasta.

La UE también está dispuesta a discutir áreas de posible cooperación regulatoria, como la cobertura de automóviles, las compras de energía estadounidense propuestas por el bloque y los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad económica, particularmente en respuesta a los controles de exportación chinos. (Información de Philip Blenkinsop; edición de Jane Merriman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)