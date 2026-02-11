La UE introducirá requisitos de fabricación europea y bajas emisiones para la contratación pública

Amberes, Bélgica, 11 feb (Reuters) - La Unión Europea introducirá requisitos para la contratación pública de comprar productos fabricados en la UE y con bajas emisiones de carbono, en un intento de favorecer a las empresas europeas, dijo el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Con demasiada frecuencia, nuestros compradores públicos tienen que adquirir productos extranjeros subvencionados, en lugar de alternativas europeas de alta calidad. Eso es valor local que estamos dejando sobre la mesa", dijo en un discurso pronunciado en Amberes.

Los requisitos establecidos para la contratación pública serán uno de los ejes centrales de la Ley de Aceleración Industrial que la Comisión presentará más adelante este mes, dijo. (Información de Kate Abnett y Sudip Kar-Gupta; edición de Inti Landauro; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)