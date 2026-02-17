La UE investiga a Shein por la venta de productos ilegales y su diseño adictivo

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 17 feb (Reuters)

La UE abrió el martes una investigación formal sobre el minorista chino de internet Shein por productos ilegales y preocupaciones sobre el posible diseño adictivo de la plataforma, intensificando el escrutinio en virtud de la estricta Ley de Servicios Digitales del bloque (DSA, por sus siglas en inglés).

La medida, en virtud de la ley, que exige a las plataformas en internet que se esfuercen más para combatir los contenidos ilegales y nocivos, se produjo después de que Francia instara al ejecutivo de la UE en noviembre a tomar medidas contra la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil en la plataforma de Shein.

Desde entonces, Shein ha dejado de vender muñecas sexuales en todo el mundo.

La empresa y su competidora china Temu se han convertido en los símbolos más destacados de la preocupación generalizada por la entrada de productos chinos baratos en Europa.

"La Ley de Servicios Digitales garantiza la seguridad de los compradores, protege su bienestar y les da información sobre los algoritmos con los que interactúan. Evaluaremos si Shein respeta estas normas y su responsabilidad", dijo en un comunicado la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen.

La Comisión había señalado la posibilidad de una investigación de la UE el mes pasado.

SHEIN ANUNCIA LA IMPLANTACIÓN DE MÁS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Shein afirmó que seguiría cooperando con el organismo regulador de la UE y que había realizado importantes inversiones en medidas para reforzar el cumplimiento de la DSA, entre las que se incluyen la realización de evaluaciones de riesgos sistémicos y marcos de mitigación, y la mejora de la protección de los usuarios más jóvenes.

"Además de mejorar las herramientas de detección, también hemos acelerado la implantación de medidas de protección adicionales en torno a los productos con restricción de edad", dijo la empresa, incluidas medidas de verificación de la edad para evitar que los menores vean o compren contenidos o productos con restricción de edad.

La Comisión Europea dijo que investigaría los sistemas que Shein ha implantado en la UE para limitar la venta de productos ilegales, incluido el posible material de abuso sexual infantil.

EL DISEÑO ADICTIVO PODRÍA AFECTAR NEGATIVAMENTE A LOS USUARIOS

La investigación también se centrará en el diseño adictivo de Shein, incluida la concesión de puntos o recompensas por la participación, que podría tener un impacto negativo en el bienestar de los usuarios.

La transparencia de los sistemas de recomendación que Shein utiliza para proponer contenidos y productos a los usuarios también será objeto de escrutinio por parte de la UE.

Temu fue acusada el año pasado de infringir la DSA por no evaluar adecuadamente los riesgos de los productos ilegales vendidos en su plataforma. La decisión final de la UE podría llegar este año. Hay investigaciones en curso de la UE sobre sus características de diseño adictivo y la transparencia de sus sistemas de recomendación, entre otras cosas.

Las empresas se enfrentan a multas de hasta el 6% de su facturación anual global por infringir la DSA. (Información de Foo Yun Chee; edición de Bernadette Baum; edición en español de María Bayarri Cárdenas)