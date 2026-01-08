La UE lamenta la retirada de EEUU del tratado de la ONU sobre el clima

8 ene (Reuters) - La UE lamentó la decisión de Estados Unidos de retirarse del principal tratado de la ONU sobre el clima, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), dijo el jueves el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra.

"La Cmnucc sustenta la acción climática mundial. Reúne a los países para apoyar el clima, reducir las emisiones, adaptarse al cambio climático y hacer un seguimiento de los progresos", dijo Hoekstra en una publicación en la red social X.

"La decisión de la mayor economía del mundo y segundo mayor emisor de retirarse de ella es lamentable y desafortunada". (Información de Bart Meijer; edición de Alex Richardson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)