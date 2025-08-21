La UE lamenta las nuevas sanciones "inaceptables" de EEUU contra jueces y fiscales del TPI
La UE lamenta las nuevas sanciones "inaceptables" de Estados Unidos contra jueces y fiscales del TPI
BRUSELAS, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -
La Unión Europea ha lamentado este jueves las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra cuatro jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional (TPI) involucrados en casos contra Israel y Estados Unidos, incluida la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores del bloque comunitario, Anitta Hipper, ha recordado la posición tradicional de la UE de apoyo al TPI, apuntando que sigue siendo "la piedra angular de la justicia internacional y de la lucha contra la impunidad".
Así, ha subrayado que "los ataques o amenazas contra el tribunal y los funcionarios electos son inaceptables".
"El TPI debe poder trabajar de manera independiente e imparcial", ha recalcado.
El Departamento de Estado ha sancionado a dos jueces, la canadiense Kimberly Prost y el francés Nicolás Guillou, y dos fiscales adjuntos, la fiyiana Nazhat Shameem Khan y el senegalés Mame Mandiaye Niang.
En su caso, Washington las justifica por sus acciones contra el primer ministro israelí, sobre el que pesa una orden de arresto del TPI por crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.
"Estados Unidos ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por nuestra soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima del TPI.
El tribunal representa una amenaza para la seguridad nacional y ha servido como instrumento de una instrumentalización de la justicia contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado, Israel", adujo la Administración estadounidense.
