La UE llama a la liberación inmediata de los rehenes y a un alto el fuego en el segundo aniversario del 7-O

BRUSELAS, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han llamado este martes a la liberación de todos los rehenes y a un alto el fuego en la Franja de Gaza, en un mensaje conjunto publicado coincidiendo con el segundo aniversario de los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí que dejaron unos 1200 fallecidos y 250 secuestrados, y que desató la ofensiva militar de Israel que ha dejado más de 67.100 palestinos muertos.

"La liberación inmediata de todos los rehenes y un alto el fuego están ahora al alcance. No debemos desaprovechar esta oportunidad", han defendido Costa y Von der Leyen en la declaración difundida en redes sociales, con la que también expresan que "nunca" olvidarán el "horror" de los ataques de Hamás ni el dolor de las víctimas inocentes, sus familias y del pueblo de Israel.

"Honramos su memoria trabajando incansablemente por la paz", dicen los mandatarios europeos, que sostienen que "la liberación inmediata de todos los rehenes y un alto el fuego están ahora al alcance". "No debemos desaprovechar esta oportunidad", remachan.

Así, llaman a "todas las partes" a participar de manera "constructiva" en las conversaciones de Sharm el Sheij, en el contexto del plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Hay que aprovechar este momento para sentar las bases de una paz duradera en la región, basada en la solución de dos Estados", concluye el mensaje compartido por Costa y Von der Leyen.

La víspera, en la apertura de la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, se refirió también a la oportunidad de "un plan de paz real e integral" que ha puesto Estados Unidos sobre la mesa y argumentado que supone un "marco para la paz, la estabilidad y la reconstrucción de Gaza".

"Podría finalmente permitir el regreso a casa de todos los rehenes que aún se encuentran en los túneles de Hamás. Mantiene viva la solución de dos Estados. Alivia el sufrimiento que presenciamos", valoró Metsola, para quien "existe una alternativa clara a la guerra perpetua" y "debe ser aprovechada".