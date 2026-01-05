La UE llama a respetar la voluntad del pueblo venezolano, "único medio de resolver la crisis"

La Unión Europea exigió este domingo que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela, un día después de que fuerzas estadounidenses capturaran a su presidente, Nicolás Maduro, viendo en esa postura "el único medio para resolver la crisis", según un comunicado.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, que precisó hablar en nombre de 26 países (todos los Estados miembros del bloque salvo Hungría), llamó "a todos los actores a mostrar calma y moderación, para evitar una escalada y garantizar una solución pacífica a la crisis".

"Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo el único medio para Venezuela de restablecer la democracia y resolver la crisis actual", agregó.