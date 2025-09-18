La UE llega a un acuerdo de mínimos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero

Los países europeos aprobaron el jueves un acuerdo de mínimos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2035, antes de la Asamblea General de la ONU de la próxima semana y de la COP30 en Brasil en noviembre.

A falta de una decisión definitiva, los Veintisiete aprobaron en Bruselas una horquilla de reducción de emisiones situada entre -66,25% y -72,5% respecto a 1990.

Dinamarca, que ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Europea, presentó este compromiso para mostrar que Europa no ha renunciado a su "liderazgo" climático, a pesar de las divergencias entre Estados.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defenderá las ambiciones climáticas de Europa el próximo miércoles en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

La COP30, la gran conferencia climática de la ONU, comenzará el 10 de noviembre en Brasil.

Sin embargo, el documento aprobado tras arduas negociaciones entre los ministros de Medio Ambiente es solo una "declaración de intenciones" y no un compromiso firme.

Sacudida por el avance de la extrema derecha en las elecciones europeas de junio de 2024, la UE se muestra mucho menos ambiciosa en cuestiones ambientales que en el mandato anterior.

La propuesta de la Comisión Europea de reducir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040 respecto a 1990 sigue bloqueada.

Dinamarca, Suecia y España la apoyan, mientras que países como Hungría y República Checa se oponen en nombre de la defensa de su industria.

