La UE llega a un acuerdo sobre cultivos editados genéticamente tras un intenso debate

PARÍS, 4 dic (Reuters) - La Unión Europea alcanzó un acuerdo preliminar sobre la regulación de los cultivos editados genéticamente, lo que podría facilitar el desarrollo de nuevas variedades en una región que desde hace tiempo se muestra reticente a las innovaciones biotecnológicas en el campo de la alimentación.

La UE lleva años debatiendo cómo regular las llamadas nuevas técnicas genómicas (NTG), que pueden editar el material genético de un organismo sin introducir rasgos de otra especie.

Sus defensores afirman que esta tecnología acelera las mutaciones que se producen de forma natural y ofrece una respuesta a las presiones climáticas y medioambientales, mientras que sus detractores la sitúan entre los organismos modificados genéticamente (OMG) como un riesgo para los ecosistemas y la salud.

Según el acuerdo alcanzado durante la noche por representantes de los países de la UE y el Parlamento Europeo, una primera categoría de cultivos NTG se regulará como los convencionales y no requerirá etiquetado especial, salvo para las semillas.

Sin embargo, una segunda categoría, que se considera que presenta modificaciones más complejas, estará sujeta al régimen más estricto de la UE en materia de OMG, incluido el etiquetado obligatorio de los productos. Esta categoría incluirá las variedades tolerantes a herbicidas.

Para responder a la preocupación por el control de las patentes de las NTG, el acuerdo incluye el requisito de que los promotores de cultivos divulguen los detalles de las patentes en una base de datos pública.

"El reglamento permitirá desarrollar nuevas variedades vegetales más resistentes al cambio climático y que requieran menos fertilizantes o pesticidas", dijo el jueves en un comunicado Jacob Jensen, Ministro de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca, país que ostenta la presidencia rotatoria de la UE.

La asociación agraria Copa-Cogeca acogió con satisfacción el "acuerdo histórico", y afirmó que se trata de la única iniciativa del Pacto Verde de la UE que ofrece soluciones prácticas a los agricultores.

La asociación de protección del medio ambiente Amigos de la Tierra condenó la relajación de las normas para los "nuevos OMG", calificando el acuerdo de "carta blanca a la industria biotecnológica".

El acuerdo preliminar aún debe ser votado por el Parlamento Europeo y el Consejo de Estados miembros de la UE antes de convertirse en ley. (Reporte de Gus Trompiz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)