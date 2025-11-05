La UE logra un acuerdo sobre su objetivo climático para 2040 antes de la COP30

La Unión Europea (UE) logró con dificultad el miércoles un compromiso sobre su objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para 2035 y 2040, pero a costa de una serie de concesiones para convencer a los Estados reticentes a tiempo para la COP30 en Brasil.

Tras unas maratonianas negociaciones en Bruselas, el bloque acordó disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040, en comparación con los niveles de 1990, pero se permitirá a los países descontar créditos de carbono hasta por un 10% de ese objetivo.

Los países de la UE también acordaron una meta relacionada de reducción de emisiones para 2035 que deben presentar en las negociaciones climáticas de la ONU, fijada entre el 66,25% y el 72,5%.

