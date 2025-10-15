La UE mantiene en pausa la misión en Rafá y espera retomarla cuando se den las condiciones de seguridad

BRUSELAS, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea ha confirmado este miércoles que mantiene en pausa su misión civil en el paso fronterizo de Rafá, en la Franja de Gaza, y la retomará cuando lo permitan las condiciones de seguridad.

"La misión permanece en espera para desplegarse en el punto de cruce de Rafá en apoyo del plan de paz de Gaza tan pronto como las condiciones lo permitan", ha indicado el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, en rueda de prensa desde la capital comunitaria.

La diplomacia europea fijó para este miércoles la vuelta de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM Rafá), si bien la situación en el terreno sigue sin permitir el despliegue.

Ante la falta de apoyo de Israel a la misión, El Anouni ha insistido en que "todas las partes" deben comprometerse con la aplicación del acuerdo de paz "sin dilación" para garantizar el alto el fuego en Gaza, así como el acceso y la distribución sostenida de ayuda humanitaria a gran escala.

"Cuando hablamos del plan, obviamente eso incluye el punto ocho del plan, que se refiere al paso fronterizo y, por lo tanto, también a nuestra misión", ha recalcado el portavoz europeo.

La UE viene defendiendo que la misión en Rafá es una contribución "concreta" al plan de paz, ya que permitirá que haya un punto de entrada y de salida de Gaza.

Según explicó, se permitirá la entrada y salida de una serie de personas autorizadas, así como la evacuación del enclave palestino para gazatíes que requieran atención médica y a sus acompañantes.