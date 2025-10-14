La UE multa a Gucci, Chloé y Loewe por fijar los precios de reventa

(Agrega detalles, contexto y citas; añade autores)

Por Charlotte Van Campenhout y Tassilo Hummel

BRUSELAS, 14 oct (Reuters) - Gucci, Chloé y Loewe fueron multadas con un total de 157 millones de euros (US$182 millones) por el organismo antimonopolio de la Unión Europea por fijar los precios de reventa de sus socios minoristas.

Gucci, propiedad de Kering, fue multada con 119,7 millones de euros, Chloé con 19,7 millones y Loewe con 18 millones, lo que pone de relieve el creciente escrutinio regulador de los grupos de lujo.

"Las tres empresas de moda interfirieron en las estrategias comerciales de sus minoristas, imponiéndoles restricciones, como exigirles que no se desviaran de los precios de venta recomendados, de los porcentajes máximos de descuento y de los periodos específicos de rebajas", dijo la Comisión Europea en un comunicado el martes.

Kering dijo que la investigación de la UE se resolvió tras un procedimiento de cooperación con Gucci y que el golpe financiero se provisionó en los resultados del primer semestre de 2025 del grupo.

Loewe, de LVMH, también confirmó el acuerdo con la UE y se comprometió a operar "en estricto cumplimiento de las leyes antimonopolio". Está previsto que LVMH presente sus resultados del tercer trimestre más adelante.

Chloé, propiedad de Richemont, dijo que se toma el asunto "muy en serio", por lo que intensificó sus medidas para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre competencia desde la investigación, que comenzó en 2023.

Según la Comisión, estas prácticas privaban a los minoristas de independencia de precios y reducían la competencia, al tiempo que protegían los canales de venta de las propias marcas de la competencia de los minoristas.

Marcas como Armani, Dior, Loro Piana y recientemente Tod's también se han visto sometidas a la presión de las autoridades italianas por presuntos abusos de los trabajadores en sus cadenas de suministro.

(1 dólar = 0,8649 euros)

(Editado en español por Benjamín Mejías y Carlos Serrano)