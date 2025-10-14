La UE multa a Gucci, Chloé y Loewe por prácticas de precios contrarias a la competencia

BRUSELAS, 14 oct (Reuters) -

La Comisión Europea informó el martes de que ha multado a las marcas de moda Gucci, Chloé y Loewe con un total combinado de 157 millones de euros (US$181,52 millones) por fijar precios de reventa, infringiendo las normas de competencia de la UE, y añadió que este tipo de comportamiento anticompetitivo aumenta los precios y reduce las posibilidades de elección de los consumidores.

"En particular, las tres empresas de moda interfirieron en las estrategias comerciales de sus minoristas imponiéndoles restricciones, como exigirles que no se desviaran de los precios de venta recomendados, de los porcentajes máximos de descuento y de los periodos específicos de rebajas", dijo la Comisión en un comunicado. Gucci es propiedad del grupo de lujo francés Kering, Chloé, del grupo suizo Richemont, y Loewe, de LVMH.

(US$1 = 0,8649 euros) (Información de Charlotte van Campenhout; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)