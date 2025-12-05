La UE multa a X con US$140.000.000 por incumplir las normas sobre contenidos en internet

Por Foo Yun Chee

X, la empresa de redes sociales de Elon Musk, fue multada el viernes con 120 millones de euros (US$140 millones) por los reguladores tecnológicos de la Unión Europea por incumplir las normas comunitarias sobre contenidos en internet, la primera sanción en virtud de una legislación histórica que probablemente provocará la ira del Gobierno de Estados Unidos.

Su rival TikTok evitó la sanción con concesiones.

Las medidas europeas contra las grandes tecnológicas para garantizar que los más pequeños puedan competir y los consumidores tengan más opciones han sido criticadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afirma que señala a las empresas y censura a los estadounidenses.

La Comisión Europea, el ejecutivo de la UE, dijo que sus leyes no se dirigen contra ninguna nacionalidad y que se limita a defender sus normas digitales y democráticas, que suelen servir de referencia para el resto del mundo.

LA UE DICE QUE LA MULTA NO ES CENSURA

La sanción de la UE a X se produjo tras una investigación de dos años en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) del bloque, que exige a las plataformas en que hagan más para combatir los contenidos ilegales y nocivos.

La investigación de la UE sobre TikTok, la de ByteDance, dio lugar en mayo a la acusación de que la empresa había incumplido el requisito de la DSA de publicar un depósito de anuncios que permitiera a investigadores y usuarios detectar anuncios fraudulentos.

La responsable de tecnología de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, dijo que la modesta multa impuesta a X era proporcionada y se había calculado en función de la naturaleza de las infracciones, su gravedad en términos de usuarios de la UE afectados y su duración.

"No estamos aquí para imponer las multas más elevadas. Estamos aquí para asegurarnos de que se cumple nuestra legislación digital y si cumples nuestras normas, no te cae la multa. Y es tan sencillo como eso", dijo a los periodistas.

"Creo que es muy importante subrayar que la DSA no tiene nada que ver con la censura", dijo Virkkunen.

Según Virkkunen, se espera que las próximas decisiones sobre las empresas acusadas de violar la DSA tarden menos que los dos años que duró el caso X.

"Espero que ahora las decisiones finales sean más rápidas", dijo.

VANCE DICE QUE LA UE NO DEBE ATACAR A LAS EMPRESAS ESTADOUNIDENSES

Meta y TikTok fueron acusadas de incumplir las obligaciones de transparencia de la DSA en octubre, mientras que el mercado online chino Temu fue acusado de violar las normas para evitar la venta de productos ilegales.

X no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

En vísperas de la decisión de la UE, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo sobre X: "Corren rumores de que la Comisión Europea multará a X con cientos de millones de dólares por no incurrir en censura. La UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a empresas estadounidenses por".

TikTok, que prometió cambios en su biblioteca de anuncios para ser más transparente, instó a los reguladores a aplicar la ley de forma igualitaria y coherente en todas las plataformas.

Los reguladores de la UE dijeron que las infracciones de la DSA de X incluían el diseño engañoso de su marca de verificación azul para las cuentas verificadas, la falta de transparencia de su repositorio de publicidad y su incapacidad para proporcionar a los investigadores acceso a los datos públicos.

La Comisión dijo que prosigue la investigación sobre la difusión de contenidos ilegales en X y las medidas adoptadas para combatir la manipulación de la información, así como otra investigación sobre el diseño de TikTok, sus sistemas algorítmicos y su obligación de proteger a los niños.

Las multas de la DSA pueden alcanzar el 6% de los ingresos globales anuales de una empresa.

(1 dólar = 0,8579 euros)

