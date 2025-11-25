La UE necesita un nuevo enfoque del gasto para impulsar el crecimiento, según Sleijpen, del BCE

DUBLÍN, 25 nov (Reuters) -

La Unión Europea necesita renovar su forma de gastar el dinero para reactivar el crecimiento, frenando las ayudas estatales y reorientando los fondos hacia "bienes públicos" que serán fundamentales para el crecimiento futuro, dijo el martes el jefe del banco central neerlandés, Olaf Sleijpen.

El crecimiento europeo lleva años estancado en niveles anémicos y los dirigentes monetarios han estado debatiendo posibles reformas para reactivar un bloque que se está quedando rápidamente rezagado respecto a sus homólogos mundiales y que ya va muy por detrás en la inversión en inteligencia artificial, un tema dominante los próximos años.

"El presupuesto de la UE sigue centrado en la economía del pasado y no tanto en proporcionar los bienes públicos necesarios para la economía del futuro", dijo Sleijpen, uno de los miembros más recientes del Consejo de Gobierno del BCE, en Dublín.

"Las subvenciones agrícolas y los fondos de cohesión representan en conjunto más de dos tercios del presupuesto de la UE, mientras que el gasto en investigación, clima, defensa e infraestructuras transfronterizas sigue siendo bajo", afirmó.

El gasto debería reorientarse hacia la construcción de infraestructuras transfronterizas físicas y digitales, lo que podría reducir las barreras que inhiben el crecimiento dentro del bloque, argumentó Sleijpen.

Esto también podría hacerse mediante la emisión de deuda conjunta, pero sólo si se redujera el gasto nacional y no aumentaran los niveles generales de deuda.

El bloque también debería reconsiderar cómo se conceden las ayudas estatales a los sectores vulnerables, ya que las normas se han relajado, distorsionando el terreno de juego, dijo.

Las normas deben aplicarse de forma más estricta y las ayudas específicas sólo deben permitirse cuando estén justificadas, añadió Sleijpen.

Otras medidas para mejorar la competitividad son profundizar en el mercado único y garantizar que una mayor parte del ahorro familiar se invierta en Europa, dijo. (Información de Graham Fahy; escrito por Balazs Koranyi; edición de Alex Richardson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)