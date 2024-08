La UE niega "legitimidad democrática" a la reelección de Maduro en Venezuela

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo este jueves que el bloque no reconoce la "legitimidad democrática" de la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Maduro "seguirá presidente, sí, de facto. Pero no reconocemos legitimidad democrática basada en resultados [electorales] que no pueden ser verificados", dijo Borrell al fin de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE.

En las elecciones del 28 de julio, Maduro fue declarado vencedor, pero la oposición asegura tener pruebas de que ese resultado es fraudulento.

"Consideramos que la victoria electoral que él proclama no ha sido probada. Y como no ha sido probada, no tenemos por qué creerle. Y si no creo que haya ganado las elecciones, no le puedo reconocer la legitimidad democrática que dan las elecciones", dijo Borrell.

El candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, se conectó mediante conferencia a la reunión ministerial de este jueves en Bruselas y presentó un cuadro de la situación en su país.

Ante el impasse, dijo Borrell, la UE "ha estado pidiendo las actas [electorales] una y otra vez. Pero un mes más tarde ya no hay esperanza de que Maduro las presente. Es tarde para seguir pidiendo eso".

Los ministros europeos se pusieron de acuerdo en no reconocer la proclamada victoria electoral de Maduro, pero sin alcanzar unanimidad para atribuir el triunfo electoral a la oposición.

- Sin acuerdo sobre sanciones -

De acuerdo con una fuente diplomática, los países decidieron "intensificar el diálogo con los actores regionales, especialmente con Brasil y Colombia".

Con relación a Venezuela, Borrell recordó que "en la vida diplomática no se reconocen gobiernos, sino que se reconocen Estados".

"Tenemos embajada en Venezuela. Tenemos embajada en Nicaragua. ¿Cree usted que reconocemos la legitimidad democrática del señor [Daniel] Ortega? No. Pero tenemos embajadas y nos relacionamos", señaló.

Los ministros también discutieron ampliar la lista de sanciones a funcionarios venezolanos, sin alcanzar un acuerdo.

"Tenemos a 55 personalidades políticas de Venezuela ya sancionadas. Entre ellas la vicepresidenta (...) y el que ahora es ministro del interior. O sea, ya hemos llegado hasta casi la cúpula más alta", dijo.

La UE tiene en agenda una cumbre con los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en el próximo año, en Colombia.

De acuerdo con Borrell, la UE no puede determinar a quién se invita o no para esa cumbre.

"La CELAC invita a quien ella cree que quiere invitar. Nosotros no decimos a quién tienen que invitar o no", afirmó.

En la última cumbre UE-CELAC el año pasado en Bruselas, Maduro no estuvo presente y fue representado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

