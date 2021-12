La ue no acaba de encontrar un terreno común en las normas de covid para los viajes

Por Philip Blenkinsop y Francesco Guarascio

BRUSELAS, 16 dic (Reuters) - Las divisiones dentro de la Unión Europea se han agudizado en cuanto a las normas de viaje para frenar la propagación de la variante ómicron del coronavirus, después de que Italia y Grecia siguieran a Portugal en el anuncio de restricciones adicionales a los viajeros de otros Estados de la UE. Los 27 Estados miembros de la UE llevan semanas debatiendo cómo coordinar la normativa en materia de viajes, con el objetivo de contener el virus sin alterar de forma desproporcionada los desplazamientos dentro del espacio europeo Schengen, libre de fronteras. Sin embargo, Italia dijo el martes que desde el 16 de diciembre y hasta finales de enero exigirá a todos los viajeros de los países de la UE que muestren un resultado negativo a su llegada, incluso si están vacunados. Los no vacunados se enfrentarán a una cuarentena de cinco días. Si se aplican estrictamente, las normas —que entran en vigor el jueves— restablecerán de hecho los controles fronterizos en las fronteras terrestres de Italia, haciéndose eco de las medidas adoptadas por los países de la UE al comienzo de la pandemia. Estas provocaron colas en las fronteras y causaron escasez de alimentos y medicinas en todo el bloque. "Solo he visto que el cierre de las fronteras no es, en cualquier caso, la solución", dijo el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, a los periodistas mientras se preparaba para una cumbre de líderes de la UE en Bruselas. El proyecto de conclusiones de la cumbre, visto por Reuters, dice que cualquier restricción debe ser coordinada, basada en criterios objetivos, y no debe "obstaculizar de forma desproporcionada la libre circulación entre los Estados miembros". El primer ministro de Letonia, Krisjanis Karins, dijo que la libertad de viajar dentro de la UE no debe terminar.

CERTIFICADO Un diplomático de la UE fue más explícito: "Añadir pruebas a los certificados de vacunas significa socavar el valor del certificado COVID-19". La UE introdujo su certificado COVID-19 en julio. Permite a sus titulares viajar libremente a través de las fronteras de la UE si han sido vacunados contra la enfermedad, se han recuperado o han dado negativo en una prueba reciente. El 25 de noviembre, la Comisión Europea propuso una modificación del pase COVID que haría que la prueba de la vacunación fuera suficiente para circular libremente por la UE durante los nueve meses siguientes a la finalización del ciclo de vacunación primaria. La propuesta aún no ha sido aprobada por los Estados miembros. Portugal introdujo un requisito de pruebas negativas adicionales el mismo día en que la Comisión presentó su propuesta. Grecia anunció la misma medida el miércoles, que entrará en vigor el 19 de diciembre. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis dijo que sólo se aplicaría durante el periodo navideño y que su objetivo era ganar tiempo contra la propagación de ómicron, ya que Grecia aceleró su campaña para administrar una dosis de refuerzo a todos los adultos. Los datos preliminares muestran que las vacunas son menos eficaces contra la variante ómicron, pero el refuerzo aumenta la protección. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades dijo el miércoles que ómicron era más transmisible y que probablemente se convertiría en la variante dominante en Europa en los dos primeros meses de 2022. Sin embargo, no propuso restricciones a los viajes porque dijo que la variante ya estaba presente en muchos estados de la UE y que a menudo se transmitía localmente. La semana pasada, la Comisión propuso que los Estados miembros exigieran una prueba negativa sólo a las personas, incluidas las vacunadas, que lleguen de fuera de la UE, según dijeron los responsables a Reuters. Esta medida aún se está debatiendo. (Reporte de Philip Blenkinsop Edición de Gareth Jones Traducción de Flora Gómez)