La ue no debe intervenir en los debates sobre la paz en ucrania, según el primer ministro eslovaco

17 feb (Reuters) - Los responsables de la Unión Europea no tienen mandato para participar en las conversaciones en París el lunes sobre el papel de Europa en cualquier alto el fuego en Ucrania, dijo el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que añadió que las discusiones no conciernen a la UE y su participación perjudica la confianza en el bloque. En un comunicado emitido por la oficina del Gobierno, dijo que la cuestión del envío de tropas a Ucrania solo correspondía a Naciones Unidas o a través de acuerdos bilaterales y "es un tema con el que la UE no tiene nada que ver y que no debe comentar". (Información de Jason Hovet en Praga, edición en español de Jorge Ollero Castela)

