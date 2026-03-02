La UE no espera que ataques a Irán afecten de inmediato a la seguridad del crudo, según un correo

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 2 mar (Reuters) -

La Comisión Europea no espera que la escalada ‌del conflicto en Oriente ‌Medio ⁠tenga un impacto inmediato en la seguridad del suministro de petróleo de la Unión Europea, dijo ​en ⁠un ⁠correo electrónico al que ha tenido acceso Reuters este lunes.

Los precios ​del petróleo

avanzaban un 9% el lunes después de ‌que el tráfico marítimo en el estrecho ​de Ormuz se viera ​interrumpido por los ataques iraníes en represalia por los bombardeos iniciales de Israel y Estados Unidos que causaron la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

"En este momento, no prevemos un impacto ​inmediato en la seguridad del suministro de petróleo", dijo la Comisión en un correo ⁠electrónico enviado a los Gobiernos de la UE.

La Comisión ha pedido a ‌los Gobiernos de la UE que compartan hoy sus propias evaluaciones sobre la seguridad del suministro de petróleo, según se desprende del correo electrónico.

Bruselas también está considerando convocar una reunión virtual del grupo de coordinación petrolera de la UE a ‌lo largo de esta semana, según el correo electrónico.

Este grupo facilita la ⁠coordinación entre los representantes de los Gobiernos de los ‌países de la UE en caso de ⁠problemas de suministro de petróleo.

Analistas esperan que ⁠los precios del petróleo se mantengan elevados en los próximos días, mientras evalúan el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el suministro, especialmente el que pasa por el estrecho de ‌Ormuz, por donde circula ​más del 20% del petróleo mundial.

Un portavoz de la Comisión no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Información de Kate Abnett; edición de Bart Meijer y ‌Barbara Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)