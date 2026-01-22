La UE no prepara medidas anticoacción por ahora, según un diplomático europeo

BERLÍN, 22 ene (Reuters) -

Los líderes de la UE no darán un mandato el jueves para preparar medidas anticoacción para combatir posibles aranceles de Estados Unidos, dijo un diplomático de la UE a Reuters después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirara su amenaza de aranceles más altos sobre Groenlandia. "La preparación prevista de medidas anticoacción (ACI) está fuera de la mesa por ahora", dijo el diplomático.

El diplomático también dijo que el acuerdo comercial de Mercosur de la UE con los países latinoamericanos y sudamericanos se aplicaría provisionalmente una vez que el primer país de Mercosur lo haya ratificado, y añadió que era probable que sea Paraguay quien lo haga en marzo. (Información de Andreas Rinke, redacción de Madeline Chambers, edición de Thomas Seythal y Miranda Murray, edición en español de Jorge Ollero Castela)