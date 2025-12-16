La UE no prohibirá los motores de combustión tras la presión de los fabricantes de automóviles

Por Philip Blenkinsop

ESTRASBURGO, 16 dic (Reuters) -

La Comisión Europea está dispuesta a dar marcha atrás en la prohibición de los coches de combustión prevista para 2035, permitiendo la venta continua de algunos vehículos no eléctricos, tras la intensa presión de Alemania, Italia y el sector automovilístico europeo. El Ejecutivo comunitario parece haber cedido a la petición de los fabricantes de automóviles de que se les permita seguir vendiendo híbridos enchufables y extensores de autonomía que quemen biocombustible neutro en emisiones de CO2 o combustible sintético, en su lucha por competir con los Tesla y los vehículos eléctricos chinos.

Según las normas actuales de la UE, todos los coches nuevos a partir de 2035 deben tener cero emisiones. Pero según la propuesta del martes, la reducción de las emisiones de CO2 será del 90% respecto a los niveles de 2021, en lugar del 100%.

Manfred Weber, presidente alemán del PPE, el grupo más numeroso del Parlamento Europeo, dijo que entendía que el nivel del 90% había sido acordado por la Comisión y que la reducción atenuada seguía representando un avance.

"Una reducción del 90% en 2035 es una reducción enorme", dijo en una rueda de prensa en Estrasburgo.

RETROCESO CLIMÁTICO DE LA UE MIENTRAS FORD CANCELA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

La medida, que necesitará la aprobación de los Gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo, supondría el retroceso más significativo de la UE respecto a sus políticas ecológicas de los últimos cinco años.

Se produce en un momento en que el fabricante de automóviles estadounidense Ford Motor anunció el lunes que asumiría una pérdida de 19.500 millones de dólares y varios modelos de vehículos eléctricos, en respuesta a las del Gobierno de Trump y al debilitamiento de la demanda de vehículos eléctricos. Los fabricantes de automóviles europeos, como Volkswagen y el propietario de Fiat, Stellantis, también han señalado la débil demanda de vehículos eléctricos y han pedido que se suavicen los objetivos y las multas por no cumplirlos. El grupo de presión del sector automovilístico ACEA lo calificó de "la hora de la verdad" para el sector y añadió que la Comisión también debería suavizar los objetivos intermedios para 2030.

Los fabricantes de automóviles alemanes, en particular, están sintiendo la presión a medida que pierden cuota de mercado en China frente a los fabricantes locales y se ven amenazados en su propio país las importaciones de nuevos y elegantes vehículos eléctricos chinos. Los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos fabricados en China solo han aliviado ligeramente la presión.

LA UE VA A LA ZAGA DE CHINA EN LA CARRERA DE LOS ELÉCTRICOS

Sin embargo, la industria del vehículo eléctrico advirtió de que la relajación de los objetivos de emisiones socavará la inversión y hará que la UE ceda aún más terreno a China en el cambio a los vehículos eléctricos.

"Pasar de un objetivo claro de emisiones cero al 100% al 90% puede parecer poco, pero si damos marcha atrás ahora, no solo perjudicaremos al clima. Perjudicaremos la capacidad competitiva de Europa", dijo Michael Lohscheller, del fabricante sueco de vehículos eléctricos Polestar.

Por su parte, William Todts, director ejecutivo del grupo de defensa del transporte limpio T&E, dijo que la UE está ganando tiempo mientras China se adelanta a toda velocidad.

"Aferrarse a los motores de combustión no hará que los fabricantes de automóviles europeos vuelvan a ser grandes", dijo.

La Comisión también detallará sus planes para aumentar la cuota de vehículos eléctricos en las flotas corporativas, especialmente en los coches de empresa, que representan alrededor del 60% de las ventas de coches nuevos en Europa. La medida concreta no está clara, pero es posible que se insista en un cierto contenido local. La industria del automóvil quiere incentivos en lugar de objetivos obligatorios.

También es probable que el Ejecutivo europeo proponga una nueva categoría reglamentaria para los pequeños vehículos eléctricos, que pagarían menos impuestos y obtendrían créditos extra para cumplir los objetivos de CO2.

Los créditos también podrían obtenerse mediante una producción más sostenible, como los vehículos fabricados con acero bajo en carbono. (Información de Philip Blenkinsop, información adicional de Charlotte Van Campenhout y Nick Carey; edición de David Goodman y Joe Bavier; edición en español de María Bayarri Cárdenas)