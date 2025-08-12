La UE no puede dar fechas para el arancel automovilístico de EEUU ni para un comunicado conjunto

BRUSELAS, 12 ago (Reuters) -

La Unión Europea no pudo decir cuándo estará lista la conjunta sobre aranceles con Estados Unidos ni cuándo espera que la Casa Blanca emita una orden ejecutiva sobre los derechos de importación de automóviles europeos, dijo el martes un portavoz de la Comisión Europea.

"Es un acuerdo que consideramos sólido y el mejor que podíamos tener (...). Por supuesto, esperamos que EEUU tome medidas adicionales que formen parte de este acuerdo, pero no creo que en este momento podamos fijar un calendario para estos compromisos", dijo el portavoz. (Información de Julia Payne; edición de Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)