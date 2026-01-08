La UE ordena a X que conserve todos los documentos de Grok hasta finales de 2026, según un portavoz

BRUSELAS, 8 ene (Reuters) - La Comisión Europea ha ordenado a X, ⁠la red social ⁠de Elon Musk, que conserve todos los documentos y datos internos relacionados ⁠con Grok, ‌su ​chatbot de inteligencia artificial, hasta finales de 2026, ​dijo el jueves un portavoz de la ‌Comisión.

La Comisión Europea dijo ‌el lunes que las ​imágenes de mujeres y niños desnudos compartidas a través de X eran ilegales y atroces, uniéndose a un coro cada vez mayor de autoridades de todo el mundo que han condenado el aumento de ⁠imágenes no consentidas en la plataforma.

La Comisión ha decidido ​ahora ampliar una orden de retención enviada a X el año pasado, relacionada con los algoritmos y la difusión de contenidos ilegales, dijo el jueves a la prensa el portavoz Thomas Regnier.

"Esto ⁠es decirle a una plataforma, guarda tus documentos internos, ​no te deshagas de ellos, porque tenemos dudas sobre tu cumplimiento (...) y necesitamos poder tener acceso ‍a ellos si lo solicitamos explícitamente", dijo Regnier.

Regnier aclaró que esta medida no significa que la Comisión haya abierto una nueva investigación formal basada en la Ley ​de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA, por sus siglas en inglés). (Información de Louise Breusch Rasmussen; edición de Bart Meijer; editado ‍en español por Benjamín Mejías Valencia)