La UE pide a Azerbaiyán que garantice que el CICR puede retomar actividades en el corredor de Lachín

La Unión Europea (UE) ha expresado este miércoles su "firme apoyo" a las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y ha pedido a Azerbaiyán que garantice que el organismo puede retomar sus operaciones en el corredor de Lachín, después de que Bakú suspendiera "temporalmente" el tráfico en un "puesto fronterizo" en la zona tras denunciar "contrabando" en vehículos de la ONG.

"La UE apoya firmemente las actividades del CICR como única gran organización humanitaria presente en el Cáucaso Sur. Está dando una ayuda humanitaria y protección crucial a las personas en situación de necesidad, en línea con los principios humanitarios de neutralidad, independencia e imparcialidad", ha manifestado la portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali.

Así, ha recalcado que "su trabajo en el corredor de Lachín ha estado centrado exclusivamente en entregar los bienes esenciales a la población armenia en Nagorno Karabaj y una muy necesaria ayuda humanitaria". "Es responsabilidad de las autoridades azeríes garantizar que el CICR puede continuar sus operaciones y evitar una potencial crisis humanitaria".

"La UE apoya firmemente el papel crucial del CICR en la región y reitera su llamamiento a Azerbaiyán para que garantice el movimiento sin restricciones de personas y bienes a través del corredor de Lachín", ha zanjado Massrali, según un comunicado publicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior.

El Servicio Estatal Fronterizo azerí indicó en un comunicado que sus empleados "han detectado en repetidas ocasiones durante el último periodo intentos de contrabando de diversos bienes en vehículos del CICR", antes de apuntar que "pese a que el CICR fue advertido de esto a través de canales oficiales, las acciones ilegales continuaron y no se dieron los pasos necesarios para evitarlo".

Por su parte, el CICR dijo que "es consciente de las preocupaciones sobre el transporte de bienes no autorizados" en el corredor de Lachín y recalcó que "no apoya estas actividades", si bien incidió en que "no se ha encontrado material no autorizado en ningún vehículo propiedad del CICR".

"Lamentamos que, sin nuestro conocimiento, cuatro conductores contratados intentaron transportar bienes comerciales en sus propios vehículos, que mostraban temporalmente el emblema del CICR", reseñó, al tiempo que argumentó que "estas personas no eran parte del personal del CICR y sus contratos han sido rescindidos inmediatamente".

La Guardia Fronteriza azerí anunció en abril la instalación de un "puesto fronterizo" en el corredor de Lachín en respuesta al "transporte de personal, municiones, minas y otro equipamiento militar de Armenia a grupos armados ilegales armenios en Azerbaiyán", unas acusaciones rechazadas por Ereván.

Ambos países han intercambiado durante los últimos meses numerosas acusaciones de violación del alto el fuego de 2020, que puso fin a la Segunda Guerra de Nagorno Karabaj --tras la de 1994--. El conflicto se saldó con victoria de Azerbaiyán, que recuperó territorios tomados por Armenia en la Primera Guerra de Nagorno Karabaj, incluida la importante ciudad de Shusha.

Desde entonces, ambos países han mantenido diversos contactos para intentar firmar un acuerdo de paz, si bien las conversaciones han encontrado diversos obstáculos, incluida la situación en torno al corredor de Lachín, que conecta Armenia con la autoproclamada república de Arstaj. La zona cuenta con la presencia de militares rusos desplegados como fuerzas de paz en virtud del citado acuerdo de alto el fuego.

