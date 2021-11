La ue pide a china que muestre pruebas del estado de tenista peng shuai

BRUSELAS, 30 nov (Reuters) - La Unión Europea pidió el martes a Pekín que muestre pruebas del estado de la tenista Peng Shuai, sumándose a la preocupación internacional por su suerte desde que denunció una agresión sexual por parte de un ex alto funcionario chino.

"La UE se une a las crecientes demandas internacionales, incluidas las de los profesionales del deporte, para que se garantice que está libre y no está bajo amenaza", dijo el servicio exterior de la UE en un comunicado.

"La UE pide al gobierno chino que proporcione pruebas verificables de la seguridad, el bienestar y el paradero de Peng Shuai", dice el comunicado.

El bloque también instó a las autoridades chinas a llevar a cabo una "investigación completa, justa y transparente sobre sus acusaciones de agresión sexual".

El paradero de Peng, ex número uno del mundo en dobles, se convirtió en motivo de preocupación cuando desapareció el 2 de noviembre tras publicar un mensaje en las redes sociales en el que denunciaba que el ex vice primer ministro chino Zhang Gaoli la había agredido sexualmente.

Peng reapareció a mediados de noviembre en Pekín y mantuvo una videollamada con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach. Pero la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) ha dicho que esto no resolvió ni alivió las preocupaciones sobre su salud y seguridad.

Un número de teléfono de la embajada china en Bruselas no respondió llamados el martes. Ni Zhang ni el gobierno chino han comentado las acusaciones de Peng, aunque Pekín ha dicho a los gobiernos extranjeros que no interfieran en sus asuntos. El tema ha sido bloqueado para que no se discuta directamente en la internet china. (Reporte de Robin Emmott; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)