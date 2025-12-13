La UE pide a Irán que libere a la premio Nobel de la Paz 2023 Narges Mohammadi

La Unión Europea (UE) pidió el sábado la liberación de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, detenida por las fuerzas de seguridad iraníes junto con al menos otras ocho activistas.

Bruselas calificó de "profundamente preocupantes" las detenciones que tuvieron lugar el viernes en la ciudad oriental de Mashhad.

"La UE insta a las autoridades iraníes a que liberen a la señora Mohammadi, teniendo en cuenta también su delicado estado de salud, así como a todas las personas detenidas injustamente mientras ejercían su libertad de expresión", declaró Anouar El Anouni, portavoz de la diplomacia europea.

Mohammadi, de 53 años, detenida por última vez en noviembre de 2021, pasó gran parte de la última década entre rejas.

La ganadora del Premio Nobel obtuvo un permiso de salida temporal por motivos de salud en diciembre de 2024, debido a problemas relacionados con sus pulmones y otras complicaciones.

El viernes fue detenida de nuevo, junto con otros ocho activistas, durante una ceremonia en homenaje al abogado Khosrow Alikordi, hallado muerto en su oficina la semana pasada, según informó su fundación.