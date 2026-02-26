La UE pide a la agencia antifraude revisar vínculos de excomisario británico Mandelson con Epstein

La Comisión Europea anunció este jueves que pidió a la agencia del bloque contra el fraude que revise los vínculos del excomisario británico Peter Mandelson, arrestado esta semana en el Reino Unido, con Jeffrey Epstein.

Mandelson, quien fue comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008, fue detenido el lunes por la policía de Londres tras denuncias surgidas a raíz de la última serie de documentos relacionados con el ya fallecido delincuente sexual estadounidense, publicados por el gobierno de Estados Unidos el mes pasado.

La Comisión Europea presentó la solicitud a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) "dadas las circunstancias y la gran cantidad de documentos que se han hecho públicos", informó un portavoz.

Bruselas quiere determinar si el destacado político británico infringió el código de conducta al que están sujetos los comisarios.

La policía londinense había anunciado el 3 de febrero la apertura de una investigación contra Mandelson.

Según esos archivos, Mandelson habría transmitido a Epstein informaciones susceptibles de influir en los mercados, especialmente durante su etapa de ministro en el gobierno de Gordon Brown (2008-2010).

El primer ministro británico, Keir Starmer, enfrenta una tormenta política por haber nombrado a Mandelson en 2024 embajador en Estados Unidos.

Mandelson fue destituido de ese cargo en septiembre, cuando emergieron informaciones sobre sus vínculos con Epstein, hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.