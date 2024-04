La UE pide evitar una escalada regional e impondrá sanciones a Irán por suministrar drones a fuerzas afines

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han expresado este martes su condena del ataque sin precedentes con drones y misiles de Irán contra Israel el pasado sábado, pidiendo evitar a toda costa una escalada bélica que lleve a una guerra en Oriente Próximo y comprometiéndose a adoptar más sanciones contra el sector militar de Teherán.

En rueda de prensa desde Bruselas tras la cita extraordinara convocada por videoconferencia para tratar la crisis en la zona, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha advertido de que la región está "al borde del abismo" tras los ataques cruzados de Israel e Irán, apuntando que hay una dinámica de "juego de ajedrez" que puede acabar con una "guerra total".

Por ello, ha pedido que las partes se alejen del precipicio y que sus movimientos no generen más tensión que pueda desembocar en una guerra regional. "Se trata de impedir esto", ha defendido, asegurando que para prevenir la escalada en la región hay que evitar que "el próximo peldaño en la escalera llegue", en referencia a un incremento de la represalia de Israel tras la ofensiva con drones y misiles de Teherán que el régimen de los ayatolás justifica por el ataque israelí a su Consulado en Siria de principios de abril.

Unido al apoyo de la seguridad de Israel ante la amenaza que supone el ataque de Irán, el jefe de la diplomacia europea ha confirmado que pedirá sus servicios trabajar para "expandir" las sanciones existentes contra el sector de drones de Irán.

De este modo, los 27 han pedido aumentar las sanciones que actualmente castigan el suministro de piezas y componentes a Rusia para que se use también frente al envío de misiles y drones iraníes a fuerzas afines en la región, caso de Hezbolá en Líbano o los hutíes en Yemen. Junto a estos países, Borrell ha mencionado también Irak y Siria.

Así las cosas, ha indicado que la próxima reunión de ministros de Exteriores y Defensa de la UE en Luxemburgo el lunes 22 será la próxima ocasión para estudiar pasos en la dirección de redoblar las sanciones a Irán.

"no olvidarse de gaza"

En todo caso, el Alto Representante ha insistido que la solidaridad con Israel por la amenaza que representa Irán debe de ir de la mano de impulsar una salida a la crisis en Gaza, donde la ofensiva israelí ha dejado más de 33.000 muertos en medio año.

"No olvidemos a Gaza. No olvidemos que pasa ahí", ha recalcado Borrell para insistir en que no habrá estabilidad en la región, ni una paz duradera de Israel con sus vecinos si sigue la guerra en la Franja, lanzada por Israel tras los ataques terroristas de Hamás del pasado 7 de octubre que mataron a 1.200 personas en territorio israelí.

"La guerra en Gaza tiene que tomarse en consideración y hay que trabajar para poner fin a la crisis con un alto el fuego inmediato y duradero, la liberación de rehenes y enfocarse en la situación catastrófica en la Franja", ha apuntado, subrayando que sigue sin llegar la cantidad de ayuda humanitaria que requiere la población gazatí.

En este sentido, Borrell se ha mostrado muy escéptico con la opción de que la población palestina pueda volver al norte de Gaza, donde ha asegurado que "no hay nada" y "es como la luna". "No veo cómo 1,7 millones de personas pueden volver al norte donde las condiciones de vida han desaparecido", ha alertado.