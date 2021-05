La UE pide multas millonarias para forzar a AstraZeneca a acelerar la entrega de dosis a los países

La Uni贸n Europea reclama a la compa帽铆a farmac茅utica AstraZeneca multas millonarias si sigue incumpliendo con su obligaci贸n de entregar a los Estados miembros las dosis pactadas de su vacuna contra la COVID-19, seg煤n han confirmado a Europa Press fuentes comunitarias.

En particular, los abogados de la Comisi贸n Europea y de los pa铆ses del bloque exigen en los tribunales una sanci贸n de 10 euros diarios por cada dosis no entregada a partir del 1 de julio. Adem谩s, reclaman otra multa de 10 millones de euros diarios si el laboratorio no respeta sus obligaciones contractuales, como utilizar todas las plantas de producci贸n recogidas en el contrato, a contar desde el d铆a en el que los jueces belgas den su veredicto.

Estas son las dos pretensiones que el lado europeo ha llevado este mi茅rcoles a la primera vista en la disputa que enfrenta a la UE y sus Estados miembros con la farmac茅utica anglosueca. Se trata del procedimiento de urgencia con el que Bruselas pretende forzar a AstraZeneca a llegar a los 120 millones de dosis entregadas a los pa铆ses europeos antes de que acabe junio.

En el primer trimestre, AstraZeneca distribuy贸 30 millones de unidades entre los socios comunitarios. Por lo tanto, en la pr谩ctica, la UE est谩 reclamando al laboratorio que entre abril y junio suministre otros 90 millones m谩s. De no llegar a esa cifra, la UE exige a la firma anglosueca una multa de 10 euros diarios por cada dosis.

Es decir, si llegado el mes de julio AstraZeneca s贸lo ha repartido 70 millones de dosis y el tribunal da la raz贸n a los abogados de la UE, el laboratorio tendr谩 que pagar una sanci贸n de 10 euros al d铆a por cada una de las 20 millones de dosis que quedar铆an por repartir entre los Estados miembros.

Por otro lado, la segunda parte de las exigencias de Bruselas consta de una multa diaria de 10 millones de euros si la compa帽铆a no respeta todas las obligaciones recogidas en el contrato de compra de dosis, como utilizar todas las plantas de producci贸n recogidas en el mismo para distribuir dosis entre los Estados miembros.

En este caso, las sanciones diarias no se empezar铆an a acumular desde el 1 de julio, sino a partir del d铆a en el que el tribunal se pronuncie, siempre y cuando d茅 la raz贸n a la Uni贸n Europea.

La Comisi贸n Europea remarca en todo caso que su pretensi贸n en este procedimiento de urgencia no es obtener una compensaci贸n econ贸mica por los retrasos en las entregas de dosis, sino forzar a AstraZeneca a acelerar la distribuci贸n de sueros a los socios comunitarios.

La UE y AstraZeneca tiene tambi茅n un segundo pleito que eval煤a el fondo de la cuesti贸n y cuya primera vista no tendr谩 lugar hasta septiembre. Mientras que con el primero Bruselas busca la entrega efectiva de las dosis pactadas, en el segundo quiere que los tribunales confirmen que el laboratorio ha incumplido el contrato.

Europa Press