La UE pide respeto al alto el fuego y al plan de paz en Gaza

BRUSELAS, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea ha reclamado este miércoles a Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) respeto al alto el fuego en Gaza así como a la puesta en marcha del plan de paz de Donald Trump acordado hace más de dos semanas, insistiendo en que las partes deben abstenerse de medidas que pongan en peligro el pacto.

“La Unión Europea sigue muy de cerca los acontecimientos ocurridos en Gaza. Reiteraremos nuestro llamamiento a todas las partes para que continúen respetando el alto el fuego”, ha expuesto el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, en rueda de prensa en Bruselas sobre los últimos acontecimientos en la Franja, donde los nuevos bombardeos israelíes han dejado un centenar de muertos.

Así, el portavoz europeo ha pedido que todas las partes “se impliquen plenamente en la puesta en marcha de todas las fases del plan”, con la vista puesta en poner fin al conflicto en Gaza.

Según la UE, el conflicto no tiene una salida militar por lo que ha exigido “poner fin al ciclo de violencia, muerte y destrucción” en Oriente Próximo.

Israel relanzó los ataques contra Gaza tras acusar a Hamás de violar el acuerdo alcanzado para aplicar la primera fase del plan de Trump, incluida la muerte de un soldado el martes y los retrasos en la entrega de los 13 cadáveres de secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023 que aún no han sido devueltos a Israel.

El Ejército israelí habló de una serie de “ataques significativos” contra el enclave, que habría causado más de un centenar de muertos, si bien este miércoles los mandos militares han confirmado que vuelven al alto el fuego, avisando de que “responderá con fuerza a cualquier violación” del acuerdo.